Варшава, , 21:58 — REGNUM В Варшаве положительно оценивают перспективы развития отношений с США. Об этом заявил 7 апреля советник президента Польши Павел Муха в эфире Polskie Radio 24.

«Наш президент понимает, что Польшу и США связывают общие интересы и взгляды на политику в регионе. Мы являемся оплотом и надежным союзником Вашингтоне в Восточной Европе, а США в свою очередь обеспечивает нам военную и политическую защиту», — заявил Муха.

По словам советника польского лидера, опасения, что консервативное польское руководство не найдет общий язык с новой администрацией США во главе с Джо Байденом, не подтвердятся.

«Ценности ценностями, и в чем-то администрация Дональда Трампа могла быть ближе консервативным ценностям польского руководства, но общие интересы гораздо важнее этого вопроса. Поэтому Варшава и Вашингтон в любом случае будут вместе», — добавил он.