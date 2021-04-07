Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Ограниченная серия видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT Midnight Black была распродана «почти мгновенно». Об этом 7 апреля сообщил портал PCGamesN.

Члены сообщества Team Red получили уведомление о старте продаж устройств сегодня, 7 апреля 2021 года. Издание отметило, что сразу после этого сайт AMD атаковали желающие приобрести видеокарты, из-за чего он периодически переставал работать. Стоит отметить, что купить Radeon RX 6800 XT Midnight Black предлагалось по рекомендованной розничной цене $649.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Nvidia может возобновить производство и поставки GeForce GTX 1080 Ti. По оценкам некоторых экспертов, ситуация дефицита видеокарт может продлится до середины 2022 года.

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