Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Переговоры провёл американский президент Джо Байден с королём Иордании Абдаллой II, сообщили 7 апреля в пресс-службе Белого дома.

Комментируя происходящее в ближневосточном королевстве, где король и спецслужбы, как утверждает Амман, раскрыли заговор, Байден выразил «надёжную поддержку Иордании» Вашингтоном. Глава Штатов назвал Абдаллу II ценным политиком для Вашингтона и для всего Ближнего Востока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 человек арестованы в Иордании в рамках расследования дела о заговоре против Абдаллы II. Король сегодня, 7 апреля, заявил, что мятеж в Иордании удалось подавить.

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