Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Делегации США и Ирака обсудили сотрудничество в области безопасности, подтвердив, что ВВС США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки ВВС Ирака в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 7 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Учитывая рост сил ВВС Ирака, обе стороны подтвердили, что миссии сил США и коалиции отныне будут сфокусированы на тренировках и консультациях. Таким образом, США могут начать вывод своих войск в ближайшее время. Точные даты будут установлены чуть позже, сообщается в заявлении.

Отмечается, что обоюдное решение о выводе ВВС США из Ирака указывает на успех стратегического партнерства двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данном этапе переговоры между США и Ираком носят характер зондажного свойства. Речь идет пока только об изменениях в конфигурации американского военного присутствия, окончательные решения еще впереди. Но как бы то ни было, предстоящий раунд переговоров станет первым в своем роде за время правления нынешнего президента США Джо Байдена.