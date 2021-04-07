Киев, , 21:53 — REGNUM На Украине на почти 300 тысячпрививок против коронавируса зафиксировали 816 побочных реакций, сообщил 7 апреля экспертный центр министерства здравоохранения страны.

Как говорится в сообщении — 99,1% побочных эффектов были «несерьезными», а в 94,73% случаев проявления неблагоприятных событий после иммунизации были предсказуемыми, соответствовали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

Ведомство делает вывод, что соотношение польза/риск при почти 300 тысяч введенных доз вакцины Covishield является положительным.

ИА REGNUM напоминает, что по открытой информации на Украине как минимум два человека скончались после вакцинации. Так, 23 марта в Одесской области Украины умерла женщина-военнослужащий, которая за день до того получила прививку от коронавируса перед отправкой в зону проведения ООС в Донбассе. 24 марта в Черновцах скончался провизор аптеки военного госпиталя, которого вакцинировали 15 марта. На Украине для вакцинации используют индийскую вакцину Covishield, которая является «репликой» AstraZeneca.