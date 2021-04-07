Варшава, , 21:53 — REGNUM Правительство Польши приняло решение продлить в республике локдаун с сохранением всех текущих ограничений до 18 апреля. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 7 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время брифинга.

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«Слишком сложная обстановка, чтобы снимать ограничения 9 апреля, как мы планировали изначально. Еще очень высокий уровень заражений коронавирусом, а в ряде регионов есть угроза нехватки мест в больницах для пациентов с COVID-19 — хуже всего дела обстоят в Силезском воеводстве», — заявил Недзельский.

Министр добавил, что в ближайшие несколько недель в Польше не стоит ожидать большого снижения числа новых заражений. По его мнению, в ближайшее время республика может столкнуться с новой вспышкой заражений, которая будет связана с тем, что 4 апреля жители страны праздновали католическую Пасху.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в Польше ужесточены социальные ограничения: в республике закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли. Изначально планировалось, что он будет действовать до 9 апреля.

Ранее в Польше был введен ряд иных ограничений: перевод всех школ в республике на дистанционное обучение, закрытие отелей, магазинов в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрытие мест проведения досуга — кино, театров, музеев, а также всех бассейнов и иных спортивных объектов. Режим данных ограничений также остается в силе.