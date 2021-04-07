Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Журнал Forbes 6 апреля опубликовал список самых богатых людей мира, в котором были опубликованы оценки размеров их богатств по состоянию на март 2021 года. Всего в списке оказались 2 755 миллиардеров, семеро из которых — граждане Польши.

Так, в пятерке лидеров оказались Джефф Безос (его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов США), Илон Маск (151 миллиард долларов), Бернар Арно (150 миллиардов долларов), Билл Гейтс (124 миллиарда долларов) и Марк Цукерберг (97 миллиардов долларов).

Среди оказавшихся в списке семи граждан Польши оказались владельцы крупного бизнеса в стране: Михал Соловов (с состоянием в 4 миллиарда долларов он занимает 727 место в общем списке), Ежи Старак (3,6 миллиарда долларов, 831 место), Томаш Бирнацкий (3,2 миллиарда долларов, 956 место), Зигмунт Солож (3,2 миллиарда долларов, 956 место), Доминика Кульчик (2,1 миллиарда долларов, 1 517 место), Рафал Бжоска и Збигнев Юрошек (состояние обоих оценивается в 1,3 миллиарда долларов, оба занимают 2 263 место).