Сыктывкар, , 21:48 — REGNUM Власти Коми подготовили письмо в Минпромторг РФ с просьбой предусмотреть субсидии для лесопромышленников, которые могут пострадать от запрета на вывоз пиломатериалов за рубеж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Мы лично переговорили с предприятиями деревообрабатывающей отрасли, услышали их возможности и проблемы, с которыми они могут столкнуться в связи с вводом ограничений. Проанализировав ситуацию и сформировав полную картину происходящего, мы от лица главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба подготовили письмо в Минпромторг России с рядом предложений для минимизации убытков предприятий», — рассказала министр экономического развития и промышленности Коми Эльмира Ахмеева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в России планируют ввести запрет на экспорт необработанных лесоматериалов из хвойных и ценных лиственных пород.