Варшава, , 21:47 — REGNUM Представители Центра маркетинговых исследований Польши провели в стране исследование общественного мнения на предмет симпатий к политическим силам. Результаты опроса опубликованы 7 апреля на портале Onet.pl.

Так, наибольшими симпатиями по-прежнему заручилась правящая в Польше партия «Право и справедливость». Её поддерживают 26,1% опрошенных. Хотя в целом её рейтинг снизился по сравнению с предыдущим исследованием, которое было проведено в феврале текущего года. Тогда за неё были готовы отдать голос 30% респондентов.

На втором месте расположилось движение «Польша-2050», которое пока не получило статус политической партии. Его сторонниками себя назвали 17,8% респондентов. Хотя в феврале эта политическая сила занимала третье место с результатом в 14% голосов.

На третьем месте с результатом в 15,9% оказалась оппозиционная партия «Гражданская платформа». В февральском исследовании она была на втором месте с результатом в 24%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, также преодолели бы «Левые», за которых готовы отдать голоса 8,2% респондентов, «Конфедерация» с результатом в 6,1% голосов, а также «Солидарная Польша» (5,2%) и Польская крестьянская партия (5,1%). Иные партии набрали не более 5%.

В опросе приняли участие 1 000 респондентов — взрослых жителей Польши. Исследование было проведено 25 — 30 марта текущего года.