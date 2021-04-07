Москва, 7 апреля 2021, 22:33 — REGNUM Редакция ИА REGNUM 7 апреля 2021 года получила комментарий Департамента образования и науки города Москвы на публикацию «Департамент образования Москвы «скатился» до учебы в TikTok», посвященную призыву департамента к школьникам присоединяться к проекту «Учись в TikTok», развёрнутому Министерством высшего образования и науки РФ. Публикуем текст комментария полностью:
С уважением, Управление по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы».
Как оказалось, текст комментария полностью повторяет ответ Департамента образования одному из подписчиков его страницы в сети Instagram на возмущение по поводу TikTok-инициативы.
Получается, что мы имеем дело с заранее заготовленной отпиской и чиновники не намерены вникать в требования и причины возмущения родителей. Создается впечатление, что с подписчиками и СМИ общается не человек, а робот-аватар. А может быть, что уже и весь Департамент образования и науки города Москвы представляет собой искусственный интеллект? Ну и что, что пока у него с «коммуникационными компетенциями» не очень, зато у него есть другие достоинства — по российским законам искусственный интеллект субъектом права пока не является и потому за последствия своих действий не отвечает. Очень удобно.
Но давайте серьезно вернёмся к комментарию департамента, который вызвал у родительского сообщества не меньше вопросов, чем призывы школьников к обучению в TokTok.
Илона Менькова, лидер движения «Родители Москвы», которая в своем комментарии ИА REGNUM указала на ряд законов, нарушенных призывами департамента к детям присоединяться к деструктивной и растлевающей подрастающее поколение соцсети, так отреагировала на ответ Управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы:
Напомним, что TikTok является не просто социальной сетью, но и своего рода маркетплейсом для продажи контента и внимания подписчиков блогерам и своим рекламодателям. С какой целью Министерство высшего образования и науки РФ и бегущий по его следам Департамент науки и образования города Москвы выводят детей на эту площадку — быть может, тоже для того, чтобы заработать?
Также хотелось бы больше узнать у вышеуказанных ведомств, почему, учитывая судебное разбирательство, расследование Следственного комитета РФ и собственное обращение к родителям школьников с просьбой оградить детей от TikTok, на фоне публикаций ряда СМИ о вредоносном и деструктивном контенте сети, включающем пропаганду порнографии, суицида, наркотиков, алкоголизма, беспорядочных половых связей, табакокурения, и Минобрнауки, и Депобр Москвы продвигают китайскую платформу в качестве инструмента российского образования? Нет ли здесь коррупционной составляющей?
Не может оставить равнодушным вера авторов комментария департамента в российского учителя, который, по из мнению, и в Тиктоке не пропадёт, а как-то вывернется и сможет донести до детей «полезную информацию в привычной им форме, увлечь их предметом и заставить оторваться от бессмысленного контента». От того самого контента, на котором социальная сеть зарабатывает? Можно с таким же успехом проводить уроки литературы и русского языка на дискотеке, а тему размножения по биологии изучать в борделе.
Если департамент считает себя «идущим в ногу со временем», то почему тогда, обладая широкими финансовыми возможностями и либеральным московским законодательством по отношению к внедрению искусственного интеллекта, он не создаст собственную полноценную образовательную платформу, на основе научно обоснованных целей образования и грамотной постановке задачи, учитывающую передовой зарубежный и российский педагогический опыт, которая будет находиться под общественным контролем? Пока вся активность с американскими зумами и китайскими тиктоками выглядит имитацией активности людьми, которые в стоящих перед ними сложнейших задачах ничего не понимают и подобными историями регулярно расписываются в своей некомпетентности.
Подтверждаем, что со вчерашнего дня Департамент образования действительно открыл возможность оставлять комментарии под нашумевшей TikTok публикацией для своих подписчиков.
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