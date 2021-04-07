Москва, , 22:33 — REGNUM Редакция ИА REGNUM 7 апреля 2021 года получила комментарий Департамента образования и науки города Москвы на публикацию «Департамент образования Москвы «скатился» до учебы в TikTok», посвященную призыву департамента к школьникам присоединяться к проекту «Учись в TikTok», развёрнутому Министерством высшего образования и науки РФ. Публикуем текст комментария полностью:

Ответ Департамента образования Москвы своему подписчику в Instagram. Стр. 1

«TikTok — это новая социальная сеть, особенно быстро набирающая популярность среди подростков. Школа не может запретить ребенку проводить время в соцсетях или ограничить период их использования. Очевидно, что дети стали более вовлеченными в информационную среду. Все, что может сделать учитель в данной ситуации, — попробовать донести до детей полезную информацию в привычной им форме, увлечь их предметом и заставить оторваться от бессмысленного контента. Именно на это рассчитан проект, к которому присоединились московские учителя. При этом TikTok не только не заменяет привычного очного образования, но и не является частью учебной программы. Видеоуроки — только лишь дополнительный источник знаний для ребенка, которые он может получить вне стен школы.

С уважением, Управление по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы».

Как оказалось, текст комментария полностью повторяет ответ Департамента образования одному из подписчиков его страницы в сети Instagram на возмущение по поводу TikTok-инициативы.

Ответ Департамента образования Москвы своему подписчику в Instagram. Стр. 1

Ответ Департамента образования Москвы своему подписчику в Instagram. Стр. 2

Ответ Департамента образования Москвы своему подписчику в Instagram. Стр. 3

Ответ Департамента образования Москвы своему подписчику в Instagram. Стр. 4

Получается, что мы имеем дело с заранее заготовленной отпиской и чиновники не намерены вникать в требования и причины возмущения родителей. Создается впечатление, что с подписчиками и СМИ общается не человек, а робот-аватар. А может быть, что уже и весь Департамент образования и науки города Москвы представляет собой искусственный интеллект? Ну и что, что пока у него с «коммуникационными компетенциями» не очень, зато у него есть другие достоинства — по российским законам искусственный интеллект субъектом права пока не является и потому за последствия своих действий не отвечает. Очень удобно.

Но давайте серьезно вернёмся к комментарию департамента, который вызвал у родительского сообщества не меньше вопросов, чем призывы школьников к обучению в TokTok.

Илона Менькова, лидер движения «Родители Москвы», которая в своем комментарии ИА REGNUM указала на ряд законов, нарушенных призывами департамента к детям присоединяться к деструктивной и растлевающей подрастающее поколение соцсети, так отреагировала на ответ Управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы:

«К нашему общеродительскому сожалению, адекватного ответа на сотни комментариев от возмущенных родителей Департамент образования Москвы не дал.

«Типовой» ответ, который дублируется Депобром в соцсетях, звучит нелепо, не по теме и подтверждает несостоятельность и непрофессионализм чиновников от образования. Выходит, что у «современного» образования не осталось методик для вовлечения детей в учебный процесс кроме использования помойных соцсетей и киберспорта. Депобр апеллирует к повышенной вовлеченности детей в информационную среду, что якобы проект призван отвлечь детей от вредоносного контента в TikTok. Это очевидная подмена понятий и лукавство. Вместо того, чтобы ограждать детей от разрушительного воздействия соцсетей, чтобы вовлекать их в учебу интересными живыми, человеческими инициативами, Депобр настойчиво тянет детей в Интернет. Мы пристально следим за всем, что происходит в образовании в нашей стране, за изменениями нормативно-правовой базы, в том числе, мы не можем не констатировать тот факт, что осуществляется намеренное и вполне осознанное втягивание детей в виртуальный мир всеми возможными способами под предлогом развития технологий. TikTok не единственное «чудо», предлагаемое и продвигаемое среди школьников! Как я уже упомянула, Депобр продвигает также детский киберспорт. Да-да, вы не ослышались! Геймификация в обучении, то есть методика отучения детей воспринимать и осознаватьсложные учебные и литературные тексты — это один из способов разрушения образования, прописанный в нескольких форсайт-проектах. Этим хорошо объясняется желание чиновников вовлекать детей в виртуальное пространство по максимуму.

Депобр забывает, что родители являются полноправными участниками образовательного процесса и при этом не желает прислушиваться к их мнению и требованиям: остановить растление детей и подростков и прекратить зазывать их в китайскую социальную сеть — юрлицо, которое проходит в России по многим скандальным административным делам.

Еще раз напоминаем Депобру, что правосубъектность родителей в образовании определена Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом 273-ФЗ, а также другими федеральными законами и нормативными правовыми актами. От имени общественного движения «Родители Москвы» предлагаем чиновникам от Департамента образования и науки города Москвы не скрываться за интерфейсом соцсетей, за электронной почтой и интернет-сайтами, а выйти на открытое очное обсуждение наболевших вопросов с настоящей родительской общественностью».

Напомним, что TikTok является не просто социальной сетью, но и своего рода маркетплейсом для продажи контента и внимания подписчиков блогерам и своим рекламодателям. С какой целью Министерство высшего образования и науки РФ и бегущий по его следам Департамент науки и образования города Москвы выводят детей на эту площадку — быть может, тоже для того, чтобы заработать?

Также хотелось бы больше узнать у вышеуказанных ведомств, почему, учитывая судебное разбирательство, расследование Следственного комитета РФ и собственное обращение к родителям школьников с просьбой оградить детей от TikTok, на фоне публикаций ряда СМИ о вредоносном и деструктивном контенте сети, включающем пропаганду порнографии, суицида, наркотиков, алкоголизма, беспорядочных половых связей, табакокурения, и Минобрнауки, и Депобр Москвы продвигают китайскую платформу в качестве инструмента российского образования? Нет ли здесь коррупционной составляющей?

Не может оставить равнодушным вера авторов комментария департамента в российского учителя, который, по из мнению, и в Тиктоке не пропадёт, а как-то вывернется и сможет донести до детей «полезную информацию в привычной им форме, увлечь их предметом и заставить оторваться от бессмысленного контента». От того самого контента, на котором социальная сеть зарабатывает? Можно с таким же успехом проводить уроки литературы и русского языка на дискотеке, а тему размножения по биологии изучать в борделе.

Если департамент считает себя «идущим в ногу со временем», то почему тогда, обладая широкими финансовыми возможностями и либеральным московским законодательством по отношению к внедрению искусственного интеллекта, он не создаст собственную полноценную образовательную платформу, на основе научно обоснованных целей образования и грамотной постановке задачи, учитывающую передовой зарубежный и российский педагогический опыт, которая будет находиться под общественным контролем? Пока вся активность с американскими зумами и китайскими тиктоками выглядит имитацией активности людьми, которые в стоящих перед ними сложнейших задачах ничего не понимают и подобными историями регулярно расписываются в своей некомпетентности.

Подтверждаем, что со вчерашнего дня Департамент образования действительно открыл возможность оставлять комментарии под нашумевшей TikTok публикацией для своих подписчиков.

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