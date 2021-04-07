Сеул, , 21:41 — REGNUM Южнокорейский киберспортсмен Ли Ю-сок (Fearless), выступающий в дисциплине Overwatch, заявил, что он и его команда столкнулись с проявлениями расизма по время недавней поездки в штат США Техас. Об этом 7 апреля сообщил журнал PC Gamer.

«Быть азиатом здесь ужасно, серьезно», — сказал Ли Ю-сок во время twitch-трансляции, отметив, что жители США продолжают конфликтовать с выходцами из Азии. Он сообщил, что в США к нему и товарищам по команде часто подходили незнакомцы без масок, которые притворно кашляли и назвали киберспортсменов «чертовыми китайцами».

«Это действительно серьезно. Я думаю, корейцы, живущие за границей, должны быть осторожны, — заявил прогеймер, — расизм здесь невероятный. Люди продолжают преследовать нас. Это происходит практически каждый день. Я впервые сталкиваюсь с расизмом, это довольно серьезно».

https://twitter.com/swingchip930/status/1379481778889580544

Ранее ИА REGNUM сообщило, что японская компания Bandai Namco выпустила заявление в связи с ростом насилия в США в отношении азиатов. Компания сообщила, что её сотрудников «по-настоящему поразила» та ненависть, с которой они начали сталкиваться в этой стране после начала эпидемии коронавируса.

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