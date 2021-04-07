Киев, , 21:39 — REGNUM Международные резервы Украины на 1 апреля составили 27 млрд долларов, говорится в сообщении нацбанка страны, обнародованном 7 апреля.

Как отмечает регулятор, вмарте резервы уменьшились почти на 1,5 млрд долларов и столь значительное сокращение в первую очередь связано с выплатой долгов. В частности, за прошедший месяц правительство вернуло кредиторам почти 1,3 млрд долларов (в эквиваленте) по еврооблигациям, валютным облигациям внутреннего государственного займа и другим валютным обязательствам, а еще 508,2 млн было уплачено в пользу МВФ. Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) уменьшила их стоимость на 250,3 млн долларов.

Были и поступления — от размещения внутренних государственных облигаций нацбанк Украины получил 473,7 млн долларов, и еще 50,5 млн долларов приобрел на валютном рынке.

Нацбанк отмечает, что объем международных резервов сейчас покрывает 4,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций Украины.

ИА REGNUM напоминает, что к началу 2021 года уровень золотовалютных резервов Украины составлял 29,133 млрд долларов, и с тех пор он неуклонно снижается.