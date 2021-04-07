Тюмень, , 21:39 — REGNUM В Тюмени на улице Логунова автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил 81-летнюю пенсионерку. Женщин доставлена в областную клиническую больницу №2 в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 апреля. Автомобиль BMW на высокой скорости сбил ограждение и вылетел на тротуар, где сбил пожилую женщину. У 35-летнего водителя иномарки сотрудники ГИБДД отметили внешние признаки алкогольного опьянения. Мужчина отправлен на медосвидетельствование.

Пожилую тюменку оперируют по экстренным показаниям.