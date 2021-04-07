Балашиха, Московская область, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, «Авангард» принял на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках третьего матча финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Гости смогли дважды отличиться в первом периоде и, таким образом, гарантировать себе победу. По шайбе забросили защитник Роман Рукавишников и нападающий Дмитрий Воронков.

Единственную шайбу «Авангарда» в этой встрече забросил форвард Клим Костин в середине второго периода.

Таким образом, «Ак Барсу» удалось сократить свое отставание в общем зачете серии до минимума. Счет серии — 2:1 в пользу «Авангарда».