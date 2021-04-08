Вашингтон, , 07:09 — REGNUM США, совместно с Конгрессом, планируют возобновить экономическую и гуманитарную помощь для граждан Палестины. Об этом 7 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что Соединенные Штаты выделят $75 млн на развитие Западного берега реки Иордан и Газы, $10 млн на программу реформ через Агентство США по международному развитию, и $150 млн на гуманитарную помощь через БАПОР, агентство ООН занимающееся помощью палестинским беженцам. Еще $15 млн пойдут на помощь по борьбе с пандемией коронавируса в регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января бывший и. о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что Соединенные Штаты хотят восстановить отношения с Палестиной и сохранить их с Израилем.