Киев, , 21:30 — REGNUM Президент Владимир Зеленский в четверг, 8 апреля, осуществит рабочую поездку в Донбасс.

Такую информацию распространили вечером 7 апреля украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к офису президента.

Источник сообщает, чтовизит точно состоится, но больше никакой информации о деталях поездки не разглашает.

Официального комментария от офиса президента в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни в Донбассе обостряется ситуация в связи с возможной подготовкой Украины к силовым действиям. Ранее сегодня на пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс сделает всё возможное, чтобы большая война с Украиной не началась, но если Киев сделает этот шаг, «то где мы остановимся — никто сейчас не скажет». Сегодня же глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УкраиныАлексей Данилов заявил, что Киев не собирается инициировать обострение конфликта в Донбассе.