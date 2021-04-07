Москва, , 21:18 — REGNUM Едва ли не главной целью существования блока НАТО является торможение развития Германии, Франции, Италии и других европейских государств, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант».

Патрушев отметил, что Североатлантический альянс уже трудно назвать военно-политическим блоком, а входящие в его орбиту страны лишаются возможности проводить самостоятельную прагматичную политику.

«Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением — в противном случае возникнут вопросы в их преданности. Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа «Партнерства во имя мира». Цель у всех этих инициатив одна — не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие», — подчеркнул Патрушев.

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