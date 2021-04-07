Редмонд, США, , 21:17 — REGNUM Студия Turn 10 Studios объявила, что вскоре геймеры смогут принять участие в тестировании новой игры серии гоночных симуляторов Forza Motorsport. Об этом 7 апреля сообщил портал Jalopnik.

Разработчики заявили, что вскоре начнут рассылать приглашения членам сообщества поклонников франшизы. Они предложили геймерам пройти опрос и тем самым подать заявку на участии в тестировании.

Креативный директор Turn 10 Крис Эсаки отметил, что подход студии к разработке новой игры серьёзно отличается от прежнего. При этом он не пояснил, о чём именно идёт речь.

https://twitter.com/ForzaMotorsport/status/1379494906432004096

Напомним, новый симулятор Forza Motorsport был анонсирован в июле 2020 года. Ожидается, что релиз игры состоится в 2021 году.

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