Кагальницкий район, , 21:12 — REGNUM В Ростовской области бригада медиков не смогла доехать к хуторянину из-за бездорожья. Пациент скончался. По данному факту назначена доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 7 апреля.

Трагедия произошла на хуторе Родники Кагальницкого района. По некоторым данным, автомобиль с медиками застрял в грязи. Мужчина в ожидании скорой помощи скончался.

«По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.