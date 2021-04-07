Москва, , 21:08 — REGNUM Страны, обратившиеся к США за помощью, неизменно проигрывают от полученной поддержки, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что этот принцип неизменно распространяется на всех, в том числе и на сателлитов США.

При этом Патрушев напомнил о термине «американская помощь», существующем в преферансе.

«Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай Бог никакой стране дожить до такой помощи», — пояснил Патрушев.

«Если помните, в конце Первой мировой войны он (президент США Вильсон) послал войска в Европу на помощь Великобритании и Франции. Сколько потом расплачивались за это не только побежденные немцы, но и сами англичане с французами? Только когда Гитлер объявил, что готовится к походу на Восток, Германии списали долги», — напомнил Николай Патрушев.

Кроме того, Патрушев напомнил о словах бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля о помощи США в годы Второй мировой войны.

«Мы думали, что они сдерут с нас шкуру, а они еще и мясо с костей снимут». Это он воскликнул тогда, когда США его вынудили обменять десяток военных баз в колониях на полсотни ржавых эсминцев, которые собирались уже резать на металлолом. Вот вам и атлантическая солидарность», — сказал Патрушев.

Такую же модель Вашингтон применяет и сейчас по отношению к союзникам по НАТО, отметил секретарь Совета безопасности России.

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