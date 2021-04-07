Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Геймдизайнер Клифф Блезински объявил, что занимается реализацией некого нового проекта. Публикацию он разместил 7 апреля на своей twitter-странице.

Разработчик отметил, что каждый день он страдает из-за того, что не может рассказать поклонникам о том, над чем сейчас работает. «Смиритесь с этим. Люблю вас всех», — написал Блезински.

Он также дал понять в комментариях, что его новый проект никак не связан с франшизой Gears of War.

https://twitter.com/therealcliffyb/status/1379614624287490048

Напомним, Клифф Блезински известен геймерам как cоздатель игр по франшизам Gears of War и Unreal. Он покинул компанию Epic Games в октябре 2012 года, а в июне 2014-го сообщил, что возвращается в игровую индустрию с проектом шутера LawBreakers, который реализует его студия Boss Key Productions. К сожалению, разработка игры была отменена в сентябре 2018 года, а компания Блезински — закрыта.

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