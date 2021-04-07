Москва, , 20:59 — REGNUM Семь учений при участии ряда стран НАТО запланированы на Украине в этом году, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 7 апреля пресс-службой ведомства.

Комментируя информационную войну, развязанную в последнее время Украиной и её западными партнёрами, обвиняющими Россию в эскалации напряжённости в Донбассе и на российско-украинской границе, Захарова назвала причину этих вбросов.

Обвиняя Россию в каких-то якобы агрессивных действиях, Запад и Киев пытаются «отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе», от «наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины».

Украина наращивает военную активность на границе с ДНР и ЛНР, усиливает свои вооружённые формирования, нарушая при этом Минские соглашения. Нарастает и активность НАТО в Чёрном море у российских границ, добавила дипломат.

Захарова «На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса».

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