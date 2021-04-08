Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Белый дом выбирает, кто займет роль спецпосланника США и возглавит переговоры по прекращению строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 7 апреля сообщает Politico.

Главным кандидатом стал Амос Хохштейн, экс-спецпосланник Госдепартамента по международным энергетическим вопросам. Он также является близким советником президента США Джо Байдена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не допустить пуска «Северного потока — 2» Вашингтон может, только развязав руками Киева новую войну в Донбассе, но последствия такой войны будут катастрофическими и для американских ставленников на Украине, и для позиций США в Европе. Об этом рассказал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 марта, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.