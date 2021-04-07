Токио, , 20:52 — REGNUM Геймдизайнер Хиронобу Сакагути заявил, что в будущем хотел бы выпустить продолжение игры Blue Dragon. Об этом 7 апреля сообщил портал GamesRadar.

Когда разработчику задали вопрос о том, хотел бы он вернуться к каким-то своим старым франшизам, он ответил, что в последнее время сосредоточился на создании новых игр, чему способствовало его сотрудничество с сервисом Apple Arcade.

«Но никогда не говори никогда», — сказал Сакагути, добавив, что, возможно, в будущем у него появится возможность выпустить сиквел Blue Dragon.

Релиз ролевой игры Blue Dragon состоялся 7 декабря 2006 года, она была выпущена в качестве эксклюзива консоли Xbox 360. Игра выполнена в духе традиционных JRPG (японских ролевых игр), основанных на исследовании мира и пошаговых боях.

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