Французская Республика, , 20:46 — REGNUM Во Франции семь жителей одного дома престарелых коммуны Маркольсайм получили положительный результат на COVID-19. При этом все они ранее были полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом 6 апреля сообщает Ouest-France.

В общей сложности двенадцать человек заболели COVID-19, семь из которых были полностью вакцинированы. Три человека были госпитализированы — два не вакцинированных и один, получивший только первую дозу вакцины. В связи с этим дом престарелых был закрыт для посещения. По прогнозам он откроется 8 апреля, если к тому времени не будет обнаружено новых случаев заражения.

На сегодняшний день в департаментах Верхний Рейн и Нижний Рейн почти 80% жителей домов престарелых получили две дозы вакцины. 13% жителей региона Гранд-Эст получили по крайней мере одну дозу.

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