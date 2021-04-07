7 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Эльвира Мирсалимова, , 22:05 — REGNUM Во время поездки в Крым меня атаковывали однотипными расспросами: «Да что у вас в Белоруссии происходит-то? «Бацька» наш или не наш? Какую партию нужно поддерживать — какая из них пророссийская?» Приходилось долго объяснять, что называется, на пальцах, что да как. И вот сподобилась написать статейку, чтобы не повторять одно и то же.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Итак, последние белорусские президентские выборы вскрыли политический гнойник. Одномоментно стало понятно, что в Центризбиркоме так и не починили калькулятор, а «народец», вылечившийся от коронавируса с помощью трактора, бани и сыграв в хоккей, легко может сделаться добычей зарубежных кукольных специалистов, потому нужно время от времени клацать затвором «калаша».

Стало очевидным: наглухо запаянный котёл может бабахнуть, оттого спешно принялись сверлить в крышечке дырочку. Отверстие обозвали «конституционной реформой и партийным строительством». Оно и логично: нечего шлёндрать по улицам, рвите глотки на диванах, тыча пальцем в буржуйский смартфон.

И вот, очередной пердимонокль: оказывается, партий-то была тьма тьмущая — тут тебе и Спортивная, и Аграрная, и Патриотичная, на любой вкус. Четверть века назад наплодились, потом их крышечкой надёжно зафиксировали. А тут народное возмущение, ну, и про партии снова вспомнили.

Лукашенко, придя к власти в начале девяностых законным и понятным путём — через партийное членство и парламент — принял бесхитростное решение: дверочку за собой затворить, а крышечку потуже завинтить. Оттого «народец», как назвал своих граждан президент, знать не знает ни о значимости партий, ни о депутатах парламента. От слова «ваабшчэ».

Что-то надо делать с партиями, которые голову подняли. Одних сделали маргиналами и изгоями, другие сами рванулись к месту целования, старательно работая локтями, третьи попросту отжали. Ну, и новых надо налепить из особо старательных.

Александр Лукашенко. 1990-е

Про западную оппозицию упоминать не будем, они сами себя рекламируют на каждом углу с упоением и нажимом, недоступном всей государственной информационной машине. Может, бывший витебский диск-жокей, а ныне новоиспеченный министр информации что-то поменяет в позитивную сторону, раз ему столько дифирамбов понавешали.

Белорусское экспертное поле можно было бы назвать комичным, если бы не было так беспросветно.

Один белорусский «эксперт» ранее позировал на фоне бчб-флага, вскидывая руку в нацистском приветствии, охранял одиозного оппозиционера — теперь провластный политолог. Второй «эксперт» раньше совершал языческие обряды, выдавая себя за балтского жреца — теперь поучает россиян, как им свою страну обустраивать.

Вот и новоиспечённый политик, зицпредседатель создаваемой известным фондом партии «Союз» раньше был «волхвом» секты «Схорон Еж Словен», зиговал фашистским жестом, нигде за это не покаялся, а ныне — «первый пророссийский». Понятно, что с таким бэкграундом известные дяденьки в неброских пиджаках могут долго и крепко его держать за причинное место, позволяя мелькать на экранах, а в случае непредвиденной ситуации — «за пицунду и на кукан».

Когда-то, не разобравшись, опрометчиво помогала становлению инициативы «Союз», затем, выяснив всю подноготную ситуации, отказалась от какого-либо сотрудничества, отказалась от предлагаемых денег — оттого стала объектом травли представителей этого фонда.

Второе коалиционное Временное правительство России. 1917

Фонд «Народная дипломатия» протаскивает свои интересы. Партия «Союз» открыто не заявляет, что базируется на либеральной идее, на белогвардейском реваншизме и, по сути, отстаивании тех принципов, которые главенствовали во времена Временного правительства. То есть всего того, что и было причиной Февральской революции 1917 года. Потому-то и следуют все эти нападки «союзовского» Станислава Бышкана, историка Евгения Спицына, вскрывающего их «хрустобулочную» суть, оттого и не даёт им покоя советское прошлое, оттого и звучат их призывы снести мавзолей, возвеличить Столыпина и т. д. Они наверняка мнят себя «голубой кровью», этакой элитой в воссозданной «России, которую мы потеряли».

Партия не может быть ситуативной, а должна основываться на идеологическом стержне. Они называют себя «первой пророссийской», что вводит людей в заблуждение, и предлагают объединение ради… чего? Ради воссоздания белогвардейской идеологии? Дескать, нам необходимо «собирание земель», нам нужна «Россия — единая и неделимая», «За веру, царя и Отечество». Вот для этого объединение? А как это отразится на простых людях, что это им даст? Ради чего должно произойти объединение Белоруссии и России? Что принесёт оно обычным людям, как улучшится их жизнь?

Андрей Иванов Aivanov.by

Есть ещё создаваемая вроде как пророссийская партия «Отечество». Там рулит Андрей Иванов. Бывший бизнес-тренер, профессиональный ведущий семинаров и тренингов с хорошо поставленной речью. В его выступлениях звучит ведическо-оккультная терминология, словечки и понятия, привнесённые из целебно-славянских семинаров, перемежаемые громкими обещаниями «обеспечить и создать». Громогласное построение Отечества от Бреста до Владивостока привлекает доверчивых и отпугивает вдумчивых. Страшно за Калининград, Сахалин, Камчатку и Чукотку.

Помнится, Иванов грозился на 9 Мая провести «Марафон Победы»: от Бреста до Москвы должны были эстафетой доставить факел. И сайт даже забабахали. Только вот на этом всё и закончилось — про масштабную затею больше никто ничего не слышал.

Впрочем, Иванов не вызывает у меня и наших единомышленников отторжения. Может потому, что тот является многодетным отцом, которому хочется обеспечить семью всеми доступными способами.

Куда опаснее иметь дело не столько с теми, кто открыто поливает нас грязью, сколько с теми, кто, не сумев создать собственной партии, позарились на другие, уже имеющиеся. Впрочем, о том, как захватывают партии в Белоруссии, изложу ниже.

Партии строятся исключительно по классовому принципу. Это первое. Принципиальнейший момент. Второй момент — источник финансирования. Кто платит, тот и «заказывает музыку». Далее — идеология.

Василий Заднепряный Rpts.by

Республиканская партия труда и справедливости (РПТС), что понятно из названия, отстаивает интересы работающих (!) людей любых профессий. То есть наёмных работников любых сфер жизни. Тех, кто получает зарплату, а не прибыль на средства производства. То есть врачи, педагоги, продавцы, милиционеры и военные, воспитатели, строители, доярки, водители, работяги на заводах, предприятиях, производствах и т. п.

Вот интересы этих простых людей мы и представляем. И не только мы, РПТС, но, например, и Партия левых «Справедливый мир». И Компартия Белоруссии, по идее, должна это делать. Но о деятельности КПБ мало известно. Не слышно их революционной риторики.

Другие партии, например, Либерально-демократическая партия (ЛДПБ) или упомянутая партия «Союз», а также вся прозападная белорусская оппозиция — представляют интересы тех, кто заинтересован в получении прибыли: предприниматели, бизнес, финансисты, наднациональные корпорации, кланы и т. д.

У нас диаметрально противоположные цели и задачи!

Второй момент. Наша партия РПТС существует исключительно на средства от членских взносов. Т. е. мы, отстаивая свои принципы и идеалы, платим из своего кармана за то, чтобы партия жила и развивалась.

Третье. Идеология. Мы основываемся на идеологии построения справедливого общества, где нет социального разрыва. За поступательное развитие страны, которое возможно исключительно в союзе с Россией.

Заседание Политисполкома РПТС Rpts.by

Убеждена, что именно поэтому происходит, как ранее сообщалось на официальном телеграм-канале партии, рейдерский захват РПТС, отстранение лидера партии Василия Заднепряного. Ситуация ещё может поменяться: идёт разбирательство, оценку происходящему должны дать следственные органы, прокуратура и суд.

Про создание партии «Родина» консервативно-патриотического Петра Шапко, которую также позиционируют как пророссийскую, поговаривают разное. Возможно, там также не остаётся без внимания вариант с перехватом правления уже имеющейся структуры.

Ведь если отстраненно посмотреть на ситуацию с белорусским партийным карамболем, то увидим, что можно стать руководителем политсилы за деньги, можно войти в состав политсовета и перехватить управление партией, можно и так, и эдак.

Будут ли зарегистрированы новые партии? Провластные и контролируемые — безусловно, могут. Будут ли среди них реально пророссийские? Вряд ли.

Всё это в «одни ворота», из разряда разделения ради властвования.