Ростов-на-Дону, , 20:46 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил информацию об обысках, с которыми силовики нагрянули в офис концерна «Покровский» в Ростове-на-Дону. По его словам, владельца концерна Андрея Коровайко и нескольких его подчинённых подозревают в вымогательстве имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий.

«Это мощный удар по рейдерству как печальному факту из жизни российского бизнеса. Мы ещё в 2019 году направляли в Генеральную прокуратуру обращения сразу нескольких фермеров из разных регионов Южного федерального округа. Все они жаловались на инициируемое руководителями концерна «Покровский» административное давление, в том числе с привлечением правоохранительных органов», — написал Титов в Facebook.

В поле зрения бизнес-омбудсмена концерн «Покровский» попал после инициированного руководством концерна ряда уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве.

«Доследственные проверки, инициированные руководителями «Покровского», проводились в отношении целого ряда руководителей агропредприятий Краснодарского края и Ростовской области. Я просил Генеральную прокуратуру установить особый надзор за обоснованностью этих оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и проверок. И вот, наконец, этот рейдерский маховик застопорился», — отметил Титов.

На официальном сайте концерна указано, что концерн «Покровский» включает в себя более 35 предприятий в пяти отраслях на территории ЮФО. Агропромышленные комплексы сосредоточены в 15 районах Краснодарского края, в сфере недвижимости деятельность осуществляется в Ростове‑на‑Дону и Ростовской области, в Туапсинском районе Краснодарского края.

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