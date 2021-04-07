Турин, Италия, , 20:38 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял участие в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

Согласно данным портала Opta Sports, этот матч стал для итальянца 528-м в составе «старой сеньоры», что ставит его на четвертое место в списке футболистов, которые провели наибольшее количество игр за «Ювентус».

Больше Кьеллини за «Юве» сыграли Гаэтано Ширеа (552), Джанлуиджи Буффон (682) и Алессандро Дель Пьеро (705).