Ханты-Мансийск, 7 апреля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Дело об убийстве брата одного из жителей Югры передано в производство Главному следственному управлению СКР. Об этом во время приёма граждан распорядился руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

В ходе приёма граждан к главе СКР обратился житель Ханты-Мансийского автономного округа. Его брат был застрелен на территории Свердловской области в 2003 году. Преступление до сих пор не раскрыто.

Александр Бастрыкин отметил, что преступления прошлых лет — одно из приоритетных направлений работы СК России. И на сегодняшний день в арсенале специалистов Криминалистического центра СК России имеется техника, способная совершить самые сложные экспертизы. Новые методики помогают распутывать преступления, которые долгое время оставались нераскрытыми.

Дело об убийстве брата югорчанина передано следователям Главного следственного управления СКР. Специалисты Криминалистического центра СКР уже подключены к расследованию.