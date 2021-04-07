Киев, , 20:32 — REGNUM В украинском областной центре Запорожье возбуждено уголовное дело после протеста граждан против карантина, сообщила 7 апреля пресс-служба регионального отделения полиции.

Силовое ведомство изложило свою версию конфликта — участники акции в знак протеста блокировали движение общественного транспорта и отказались от переговоров с полицией. Среди митингующих наиболее вызывающе себя вела неизвестная женщина, игнорируя при этом карантинные ограничения. Сотрудники полиции пытались привлечь ее к административной ответственности, однако около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление.

В сообщении говорится, что полиция возбудила уголовное производство по факту препятствования правоохранителям. Отдельно уточняется, что данное нарушение карается штрафом или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 4 лет.

ИА REGNUM напоминает, что по мере ужесточения ограничительных мер на Украине вспыхивают протесты, обусловленные тяжелой экономической ситуацией. В частности, в Полтаве предприниматели во время протеста против карантинаперекрывали центральные улицы и трассу Киев-Харьков, в Ивано-Франковске состоялся масштабный протест прои поддержке мэра города, а в Николаеве торговцы прогнали с рынка полицию, запрещающую работать в локдаун.