Женева, Швейцария, , 20:32 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 517 585 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 132 046 206 человек. Такие данные приводит 7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 9264 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 867 242.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 434 047 новых случаях заболевания и 6640 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.