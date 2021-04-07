Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Организаторы отменённого петербуржского кинофестиваля «Артдокфест» решили выложить его фильмы в сеть. Об этом 6 апреля сообщила instagram-страница конкурса.

Администрация «Артдокфеста» отметила, что придумала, как показать зрителям картины «закрытого властями фестиваля». Она объявила, что договорилась с правообладателями, и что все желающие смогут посмотреть 15 картин на сайте artdoc. media до 10 апреля 2021 года включительно. За просмотр необходимо будет заплатить от 75 до 150 рублей.

https://www.instagram.com/p/CNVNYBJJQDf/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что киностудия «Ленфильм» отказалась предоставлять площадку организаторам «Артдокфеста». Открытие фестиваля должно было состояться 3 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге, однако администрация отменила показы из-за проверок Роспотребнадзора и полиции.

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