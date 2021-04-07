Флорида, США, , 20:44 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink успешно стартовала со стартовой площадки в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно совершила посадку на плавучей платформе после запуска. Отмечается, что этот старт стал уже 24-м выводом интернет-спутников на орбиту.

Напомним, что SpaceX формирует группировку своих спутников на орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что общее число спутников Starlink превысит 12 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте началось тестирование спутникового интернета Starlink в Германии и Новой Зеландии.