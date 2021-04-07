Москва, 7 апреля 2021, 20:27 — REGNUM Политолог Анна Федорова оптимистично оценивает назначение Владислава Ховалыга на позицию временно исполняющего обязанности главы Тувы.
Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы (так называемая «школа губернаторов») была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.