Москва, , 20:27 — REGNUM Политолог Анна Федорова оптимистично оценивает назначение Владислава Ховалыга на позицию временно исполняющего обязанности главы Тувы.

«Владислав Ховалыг достаточно хорошо знает специфику региона, тем более, что он работал мэром Кызыла. Важно отметить, что он является слушателем четвертого потока так называемой «школы губернаторов», и, я думаю, что он обладает современными управленческими компетенциями, которые пойдут на пользу региону», — сказала эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы (так называемая «школа губернаторов») была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.