Оренбург, , 20:24 — REGNUM На востоке Оренбургской области произошла очередная серьезная коммунальная авария. Вечером 7 апреля в Орске прорвало чугунный водовод. Без воды остались 2 тысячи человек, в том числе 600 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, водоснабжение отлючили в восьми многоквартирных домах по ул. Жукова. Организован подвоз воды.

Ликвидировать последствия аварии планируют к 06:00 по местному времени (04:00 мск) 8 апреля.

Напомним, это уже вторая крупная коммунальная авария с начала месяца на востоке региона. Вечером 1 апреля в Новотроицке из сторя вышла центральная фекальная насосная станция. В результате весь город, где проживает около 90 тысяч человек, остался без воды. На ремонт потребовалось чуть более суток. В муниципалитете вводили режим ЧС.