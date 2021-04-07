Донецк, , 20:24 — REGNUM Обстрелу из тяжёлых миномётов подвергли украинские боевики Донецк и его окрестности вечером 7 апреля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Боевики открыли стрельбу из населённого пункта Опытное (Украина), обстреляв в 18:15 мск район села Весёлое и в 19:20 мск — Донецк. Всего по территории ДНР ВСУ выпустили 20 мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин рассказал об обстреле сёл Ленинское и Луганское в ДНР украинскими боевиками.

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