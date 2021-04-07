Лондон, , 20:23 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2763 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 45 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 7 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, всего за время пандемии в стране выявлен уже 4 367 291 носитель коронавирусной инфекции, число подтверждённых летальных случаев достигло 126 927.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о 2379 новых случаях заболевания и 20 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.