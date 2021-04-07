Ростов-на-Дону, , 20:21 — REGNUM В Ростовской области развёрнуто более 300 пунктов вакцинации против коронавируса. В случае необходимости количество прививочных кабинетов будет увеличено в два раза. Об этом донской губернатор Василий Голубев сообщил на совещании по вопросу организации проведения вакцинации от COVID-19, которое в онлайн-режиме провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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«В каждом муниципальном образовании работают пункты вакцинации, всего их 308, в том числе 164 стационарных и 144 мобильных. Все они обеспечены оборудованием. При необходимости мы готовы увеличить число пунктов вдвое», — сказал Голубев.

Процедуру вакцинации проводят около тысячи медицинских работников. Всего в Ростовскую область поступило более 213,6 тысячи доз антиковидной вакцины. Участие в прививочной кампании приняли более 168 тысяч добровольцев, из них оба компонента получили 101,7 тысячи человек. Всего на Дону планируется привить более 2 млн человек.