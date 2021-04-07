Киев, , 20:19 — REGNUM В Киеве благодарят власти Литвы за «сильный жест» в отношении Плана действий по членству (ПДЧ) НАТО для Украины.

Такое мнение выразила вечером 7 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она подтвердила информацию о том, что Литва обратится кНАТОс официальной просьбой предоставить Украине План действий относительно членства в Альянсе.

«Благодарим за этот сильный жест поддержки в решающий момент для Украины», — заявила Стефанишина.

Вице-премьер Украины добавила, что для НАТО настало время начать консультации по реализации решения Бухарестского саммита 2008 года, когда была признана возможность вступления страны в Альянс.

ИА REGNUM напоминает, что ране сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также выразил благодарность министру иностранных дел ЛитвыГабриелюс Ландсбергис «за поддержку Украины перед лицом российской агрессии». Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины к вступлению в НАТО, но итоговое решение этого вопроса зависит от самого Альянса, а не от позиции Белого дома.