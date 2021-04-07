Киев, 7 апреля 2021, 20:19 — REGNUM Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак встретился в Киеве с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, сообщает 7 апреля пресс-служба ВСУ на своей странице в Facebook.
«В ходе визита стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции объединённых сил и общую ситуацию с безопасностью вокруг Украины», — указано в сообщении.
По утверждению пресс-службы, Стюарт Пич заверил украинскую сторону с неизменности поддержки Киева Североатлантическим альянсом.
Кроме того, обсуждалось реформирование Вооружённых сил Украины и трансформация системы обучения войск в соответствии с принципами НАТО.
Напомним, визит председателя Военного комитета НАТО в Киев состоялся на фоне роста напряженности в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
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