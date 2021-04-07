Москва, , 20:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Тува достойно справится с возложенными на него обязанностями, уверен секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

Временно исполняющий обязанности главы Республики Тува Владислав Ховалыг — опытный управленец и хозяйственник, отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Тыва — его родной регион, он хорошо знаком с тонкостями работы на территории, был мэром Кызыла, трудился в правительстве Тувы, прекрасно понимает и знает все проблемы республики и видит возможности для ее развития», — сказал Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы региона.

Напомним, Владислав Ховалыг является слушателем четвертого потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.