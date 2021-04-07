Москва, 7 апреля 2021, 20:16 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Республики Тува достойно справится с возложенными на него обязанностями, уверен секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».
Временно исполняющий обязанности главы Республики Тува Владислав Ховалыг — опытный управленец и хозяйственник, отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил Владислава Ховалыга временно исполняющим обязанности главы региона.
Напомним, Владислав Ховалыг является слушателем четвертого потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.