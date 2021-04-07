Москва, , 20:08 — REGNUM Контроль над вооружениями — это тема возможного сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Отвечая на вопрос о том, в какой сфере есть перспектива сотрудничать с США, Патрушев сказал:

«Прежде всего это сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями».

Он привёл в пример продление российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), которое состоялось в начале года. Теперь появилась «надежда на установление нормального взаимодействия».

Патрушев добавил, что Вашингтон при 45-м президенте Дональде Трампе пытался навязывать Москве свои условия. Когда к власти в США пришёл Джо Байден, «удалось достаточно оперативно договориться, причём на тех условиях, которые с самого начала выдвигала российская сторона».

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