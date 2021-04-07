Москва, 7 апреля 2021, 20:07 — REGNUM
Наставник конкурса «Лидеры России», президент, председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф встретился с победителями специализации «Финансы и технологии» и победителями конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — прошлых лет. Почти все участники также являются будущими выпускниками программы «Цифровая трансформация бизнеса» СберУниверситета.
В рамках встречи «Лидеры России» поделились своими впечатлениями от обучения по программе «Цифровая трансформация бизнеса» СберУниверситета. Ее цель — подготовка лидеров цифровой трансформации, способных грамотно ставить и решать задачи создания новых бизнес-сервисов или преобразования бизнес-моделей с помощью цифровых инструментов. На практике решались задачи бизнеса и сервисов государства от проблемы клиента и цифровой стратегии до внедрения продукта.
После победы в финале конкурса по специализации «Финансы и технологии» Екатерина Вайнберг получила назначение на должность руководителя направления Дирекции по развитию экосистемы ПАО Сбербанк, через полгода была повышена в должности до исполнительного директора Департамента маркетинга и коммуникаций. В ходе конкурса «Лидеры России» Екатерина реализовала социальный проект «Like a Pro» по профориентации школьников о трендах будущего. В проекте приняли участие 35 школ из 7 городов России.
Также участники задали Герману Грефу свои вопросы и рассказали о проектах, которые они реализуют. Например, победитель специализации «Финансы и технологии» и суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Тимофеев рассказал о прототипе приложения, которое ему удалось создать в рамках обучения, и которое он планирует развивать в будущем.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.