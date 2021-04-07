Москва, , 20:07 — REGNUM

Наставник конкурса «Лидеры России», президент, председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф встретился с победителями специализации «Финансы и технологии» и победителями конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — прошлых лет. Почти все участники также являются будущими выпускниками программы «Цифровая трансформация бизнеса» СберУниверситета.

«Россия находится на очень непростом пути, с учетом геополитической и экономической ситуации. Новые вызовы требуют выстраивания новых структур, одна из таких необходимых структур — это социальные лифты для тех, в ком кипит энергия, они дают молодым талантам карьерные и образовательные возможности. Такие кадры, которые выходят из конкурса «Лидеры России», будут отличной подпиткой для развития среды госслужбы и привлекают много внимания со стороны крупных компаний. Мы все еще видим явный дефицит опытных и знающих специалистов», — обратился к участникам Герман Греф.

В рамках встречи «Лидеры России» поделились своими впечатлениями от обучения по программе «Цифровая трансформация бизнеса» СберУниверситета. Ее цель — подготовка лидеров цифровой трансформации, способных грамотно ставить и решать задачи создания новых бизнес-сервисов или преобразования бизнес-моделей с помощью цифровых инструментов. На практике решались задачи бизнеса и сервисов государства от проблемы клиента и цифровой стратегии до внедрения продукта.

«Если говорить о нашем треке «Финансы и технологии», то за время с момента победы мы очень сплотились. В том числе, нам в этом помогает учеба», — отметила победитель специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020», исполнительный директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Екатерина Вайнберг.

После победы в финале конкурса по специализации «Финансы и технологии» Екатерина Вайнберг получила назначение на должность руководителя направления Дирекции по развитию экосистемы ПАО Сбербанк, через полгода была повышена в должности до исполнительного директора Департамента маркетинга и коммуникаций. В ходе конкурса «Лидеры России» Екатерина реализовала социальный проект «Like a Pro» по профориентации школьников о трендах будущего. В проекте приняли участие 35 школ из 7 городов России.

Также участники задали Герману Грефу свои вопросы и рассказали о проектах, которые они реализуют. Например, победитель специализации «Финансы и технологии» и суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Александр Тимофеев рассказал о прототипе приложения, которое ему удалось создать в рамках обучения, и которое он планирует развивать в будущем.

«От победы в конкурсе «Лидеры России» главным профессиональным приобретением стало обучение на курсе «Цифровая трансформация бизнеса» СберУниверситета. Этот курс прикладной и наш результат — это разработка прототипа приложения — трекер личного развития ребенка. На примере трансформации Сбера мы видим, что главным ресурсом стал интеллектуальный человек, а главным вызовом — это его эффективное развитие. И с нашими детьми мы увидели аналогичную проблему — потребление вредного контента взамен учебы и развития. И мы нашли этому решение: построение цифрового диалога родителя с ребенком, и переключение ребенка самого на построение собственного трека развития с использованием технологий искусственного интеллекта и через путь героя, но принимая во внимание его цели, потребности и деньги», — поделился заместитель директора по финансам «Россети Центр» Александр Тимофеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, как и раньше, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.