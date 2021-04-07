Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM После нападения с ножом на двух мужчин-родственников у гостиницы «Пулковская» в Московском районе Петербурга органы СКР возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Как сообщалось, один из пострадавших был убит на месте, второй тяжело ранен.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, днем 7 апреля на площади Победы неизвестный злоумышленник по неустановленным мотивам нанес удары ножом мужчине 1959 года рождения и его сыну, 1979 года рождения, после чего скрылся. Более молодой мужчина скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу.

«Продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — говорится в официальном сообщении Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее полиция Петербурга сообщила, что кровавое нападение произошло около 15 часов. Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле, в городе был веден план «Перехват», однако пока о задержании злоумышленника не сообщалось.

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