Киев, , 20:06 — REGNUM И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко написал заявление об увольнении, сообщило вечером 7 апреля издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники.

Более того, как утверждают источники, Витренко вывез личные вещи из министерства еще две недели назад и в этот момент объявил о своем скором уходе.

Издание сообщает — предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар, которая состоялась 6−7 апреля, ситуация может измениться, но в итоге и. о. министра написал заявление.

Сам чиновник ситуацию пока не комментировал, хотя обычно он активен в социальных сетях.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Витренко до весны 2020 года занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза Украины», на котором курировал в том числе судебные процессы против России. В декабре и январе Верховная рада категорически отказалась назначить Витренко полноценным министром энергетики, после чего правительство изменило законодательство так, чтобы он мог руководить министерством в качестве и. о. Впрочем, в своих комментариях чиновник не жаловался на свой столь специфический статус.