Москва, , 20:04 — REGNUM В Арктике впервые проведены военные учения по перехвату гиперзвуковых ракет и их воздушных носителей, сообщает 7 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

В частности, в рамках одного из эпизодов учений истребители-перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота уничтожили учебные цели в районе Северного полярного круга.

Удар по целям, имитирующим стратегический бомбардировщик с гиперзвуковыми ракетами, был нанесен со стратосферной высоты в 20 тыс. метров на скорости в 2,5 Маха.

Цель была уничтожена на дальности в несколько сот км от истребителя-перехватчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале в Вооруженных силах России плановых контрольных проверок по итогам зимнего периода обучения.

В рамках этих мероприятий в течение месяца состоятся 4048 учений различного масштаба на 101 полигоне и 520 учебных объектах.

Военные маневры начались на территории всех военных округов и в зоне ответственности Северного флота, а также на Крайнем Севере, Курильских островах и на Камчатке.

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