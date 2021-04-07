Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Президент США Джо Байден усилит свою систему убеждающих аргументов касательно инфраструктурного плана на $2 трлн во время речи 7 апреля, бросая вызов противникам его идеи поднять налоги, чтобы оплатить данную инициативу. Об этом сообщает Reuters.

Байден столкнулся с жесткой оппозицией со стороны Республиканцев, компаний и даже некоторых членов Демократической партии из-за некоторых ключевых моментов в его плане, который еще должен быть одобрен Конгрессом, чтобы воплотиться в реальность.

Президент попытается нанести контратаку критике своих противников «попросив объяснить, почему они считают допустимым тот факт, что 91 корпорация выплатила ноль федеральных налогов в 2019 году, или указать, какой именно раздел его плана им не кажется стоящим».

Байден будет держать речь в административном здание Эйзенхауэра, которое находится через дорогу от Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.