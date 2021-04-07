Москва, , 19:59 — REGNUM Движение на ряде улиц в центре Москвы перекрыто вечером в среду, 7 апреля, из-за обрушения строительных лесов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как уточняется, движение ограничено на участках от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку, в направлении Тессинского переулка, по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.

На месте инцидента в настоящее время работают оперативные службы, отметили в департаменте.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что возле дома №9 по Большому Николоворобинскому переулку произошло частичное обрушение строительных лесов. Сведений о пострадавших не поступало, в результате обрушения оказалось повреждено два автомобиля.