Москва, , 19:58 — REGNUM

До 26 апреля продолжается регистрация на трек «Наука» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель трека — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие страны. Регистрация на этот трек стартовала 31 марта 2021 года в рамках медиапрезентации проекта. Запуск трека поддержал помощник президента РФ и куратор трека «Наука» Андрей Фурсенко.

«Во время недавно прошедшего совета по науке и образованию Президент сказал: «Российская наука, которая достигла уже очень многого, сегодня становится одним из определяющих составляющих успеха не только самих научных исследований, но и вообще жизни всей страны». И я очень надеюсь, что тот конкурс, который мы продолжаем, который, наверное, должен в этом году быть более интересным, более насыщенным — это сообщество лидеров, сообщество людей, которые берут на себя ответственность за будущее не только вот этой очень важной сферы, но и страны в целом. Я надеюсь, что количество этих людей увеличится и их понимание того, как мы должны двигаться дальше — мы все, не только в науке. Поэтому я призываю тех людей, которые видят в себе силы, готовность взять на себя вот эту ответственность, поучаствовать в этом конкурсе, проверить себя и одновременно внести посильный вклад в развитие страны», — обратился к участникам Андрей Фурсенко.

В треке «Наука» смогут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Также у участников должен быть опыт работы в сфере исследований и разработок и не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента.

«2021 год объявлен президентом России Годом науки и технологий. Наша страна обладает большим интеллектуальным потенциалом. И главная задача — предоставить новые возможности талантам и направить внимание на научно-технологическое развитие страны. Трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» призван отобрать ключевых исследователей, учёных, популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, готовых добиваться результатов, совершать научные открытия, развивать научные центры, образовательные учреждения и, конечно, повышать престиж страны на международной арене», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Впервые трек «Наука» был введен в рамках третьего конкурса «Лидеры России 2020». Тогда на участие поступило 22 272 заявки. В полуфинал конкурса вышли 214 участников из 52 регионов. Победителями трека стали 30 человек.

В четвертом конкурсе «Лидеры России» финалисты трека «Наука» получат возможность повышения квалификации в ведущих вузах и научных организаций страны. Победители трека получат наставников из числа членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых, а также стажировки и вакансии в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях. Кроме того, победителей ждет членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Наставниками победителей станут сильнейшие управленцы в сфере науки, которые поделятся своим опытом и помогут в развитии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» будет проходить в несколько этапов. Первый — это регистрационная кампания, которая началась 31 марта и закроется 26 апреля 2021 года в 23:59 по московскому времени. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета — начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.