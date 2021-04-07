Киев, , 19:57 — REGNUM На Украине ещё две области оказались в условной «красной» зоне по коронавирусной угрозе, которая означает максимальный уровень опасности.

Соответствующее решение приняла 7 апреля государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно принятому решению, с 9 апреля «красный» уровень эпидемиологической опасности, предполагающий наибольшие ограничения, вводится в Запорожской и Хмельницкой областях.

Ранее в «красной» зоне находились 10 областей и город Киев, таким образом, на половине территории страны сейчас ситуация критическая. В стране есть только одна область, в которой ситуация относительно стабильная — Херсонская.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным сервиса Worldometers, Украина 7 апреля оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания. Вместе с тем, премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня же заявил, что правительство не видит необходимости вводить тотальный локдаун.